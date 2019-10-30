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30 Ekim 2019 Çarşamba 15:51:33 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:52:09

Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis

Bosna'daki savaşta Visegrad şehrinde 57 Boşnak sivili canlı canlı yakarak öldüren eski Sırp asker Radomir Susnjar'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Bosna Savaşı sırasında ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde 57 Boşnak sivili canlı canlı yakarak öldürmekten yargılanan eski Sırp asker Radomir Susnjar 20 yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek Mahkemesi, 64 yaşındaki Susnjar hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski Sırp asker Susnjar'ın, Milan Lukic ve Sredoje Lukic ile 14 Haziran 1992'de otomatik tüfek ve bıçaklarla Boşnak sivillerin esir tutulduğu bir eve baskın düzenlediği ve 57 Boşnak sivili Pionirska Sokağı'ndaki başka bir eve kapatarak diri diri yaktığını ifade etti.

Yakılan siviller arasında bir ve beş yaşlarında iki çocuk da bulunuyordu.

Susnjar'ın "sivillere karşı savaş suçu işlediğine" hükmeden mahkeme, eski Sırp askere 20 yıl hapis cezası verdi.

Bu arada, daha önce görülen davalarda Susnjar'ın suç ortaklarından Milan Lukic müebbet, Sredoje Lukic ise 27 yıl hapse mahkum edilmişti.

Fransa'da 2014 yılında yakalanan Susnjar, geçen yıl haziran ayında Bosna Hersek'e iade edilmişti.

(AA)

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