  • Bist 100
    108786
  • Dolar
    5,8136
  • Euro
    6,4366
  • Altın
    273,2950
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu Son dakika... Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu
Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı
ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı
İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması Başbakan'a özür diletti İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması Başbakan'a özür diletti
Gazze’deki Amerikan hastanesine karşı Türk hastanesi faaliyete geçecek Gazze’deki Amerikan hastanesine karşı Türk hastanesi faaliyete geçecek
2019 yılında toplam 247 terörist ikna edilerek teslim oldu 2019 yılında toplam 247 terörist ikna edilerek teslim oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: KKTC'ye gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: KKTC'ye gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk
Rusya, Arktika’da S-400’lerle 'füzesavar kubbe’ oluşturacak Rusya, Arktika’da S-400’lerle 'füzesavar kubbe’ oluşturacak
Eşi için 'kendini vurdu' demişti! Otopside gerçek ortaya çıktı Eşi için 'kendini vurdu' demişti! Otopside gerçek ortaya çıktı
Adalet Bakanlığı Sözcülüğü kuruldu Adalet Bakanlığı Sözcülüğü kuruldu
Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edilecek Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edilecek
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin üçüncü turuna ilişkin belirsizlik sürüyor Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin üçüncü turuna ilişkin belirsizlik sürüyor
Japonya Tahran ve Washington arasında ara buluculuk yapmak istiyor Japonya Tahran ve Washington arasında ara buluculuk yapmak istiyor
Rus kargo aracı Uzay İstasyonu'na ulaştı Rus kargo aracı Uzay İstasyonu'na ulaştı
2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular yayında! Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı? 2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular yayında! Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı?
İsrail koalisyon hükümeti kurulamazsa martta yeniden seçime gidecek İsrail koalisyon hükümeti kurulamazsa martta yeniden seçime gidecek
Bakan Çavuşoğlu: Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz
Takas teklifine olumlu yanıt! Demiral Barcelona yolcusu Takas teklifine olumlu yanıt! Demiral Barcelona yolcusu
İspanyol futbolunun tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat İspanyol futbolunun tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat
"Timsahlar"ın derin sularda nefes kesen eğitimi "Timsahlar"ın derin sularda nefes kesen eğitimi
'Timsahlar’ görüntülendi! Nefes kesen anlar 'Timsahlar’ görüntülendi! Nefes kesen anlar
Alex de Souza: Fenerbahçe'ye ne zaman çağrılırsam gelirim Alex de Souza: Fenerbahçe'ye ne zaman çağrılırsam gelirim
Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor Cenk Tosun'un yeni hocası belli oluyor
Guardiola, Barcelona'ya gidiyor Guardiola, Barcelona'ya gidiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:47:39 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:48:38

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edilecek

Bosnalı çok sayıda kurban yakını, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Peter Handke'yi yarın Stockholm'de düzenlenecek ödül töreni öncesinde protesto edecek.

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni öncesi İsveç'te protesto edilecek.

Bosna Hersek'teki savaşta yakınlarını kaybeden çok sayıda insan, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül töreni öncesinde, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine bir kez daha tepki gösterecek.

Çok sayıda ünlü ismin de katılması beklenen protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic, protestoya bine yakın katılım beklediklerini ifade ederek, "İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz ama ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız. Adaletin ve hakikatin yanında olmalıyız." dedi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de İsveç'e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın Bosna'daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurgulayarak, Nobel ödülünün soykırım inkarcısı Handke'ye verilmesinin kurban yakınlarını derinden yaraladığını ifade etti.

Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova'da yaşayan kurban yakınları da Nobel ödülünün Handke'ye verilmesine tepki göstermiş, başkent Priştine'de protesto düzenlenmişti.

Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılaması devam ederken cezaevinde hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına da asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.

Arnavutluk Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek

Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisine, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ