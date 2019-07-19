Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha yarın toprağa verilecek

  • Bist 100
    102211
  • Dolar
    5,6477
  • Euro
    6,3490
  • Altın
    260,0590
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katacağını yazdı Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katacağını yazdı
IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI nasıl öğrenilir, kayıt ücreti ne kadar? IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI nasıl öğrenilir, kayıt ücreti ne kadar?
Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
James Harden, futbol takımına ortak oldu James Harden, futbol takımına ortak oldu
Mustafa Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz Mustafa Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz
5 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son dakika... Yunanistan'da deprem! Son dakika... Yunanistan'da deprem!
Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için çalışmalar başladı Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için çalışmalar başladı
Galatasaray'da Cenk Tosun harekatı Galatasaray'da Cenk Tosun harekatı
DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Almanya Başbakanı Merkel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama! Son noktayı koydu Almanya Başbakanı Merkel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama! Son noktayı koydu
Sadio Diallo 3 hafta sahalardan uzak kalacak Sadio Diallo 3 hafta sahalardan uzak kalacak
AB sözünü tutmadı: 6 milyar avronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi AB sözünü tutmadı: 6 milyar avronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi
Başakşehir'de neşeli idman Başakşehir'de neşeli idman
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü
Tyler Boyd takımla çalıştı Tyler Boyd takımla çalıştı
Kuzguncuk'ta evinin önünde fotoğraf çektiren gelin-damatlar ev sahibini canından bezdirdi Kuzguncuk'ta evinin önünde fotoğraf çektiren gelin-damatlar ev sahibini canından bezdirdi
İlkokula başlama yaşı tablosu! İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokula başlama yaşı tablosu! İlkokula başlama yaşı kaç oldu?
Fas'ta İskandinav turistleri öldüren 3 sanığa idam cezası verildi Fas'ta İskandinav turistleri öldüren 3 sanığa idam cezası verildi
Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze" Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze"
Darüşşafaka Tekfen, Joe Ragland'ı transfer etti Darüşşafaka Tekfen, Joe Ragland'ı transfer etti
Göztepe, Daniel Schwaab için girişimlere başladı Göztepe, Daniel Schwaab için girişimlere başladı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 13:17:31 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:20:06

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha yarın toprağa verilecek

Bosna'daki savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban daha yarın toprağa verilecek.

Savaştan yıllar sonra cesetlerine toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, yarın son yolculuklarına uğurlanacak.

Bugün Sanski Most şehrindeki merkezden törenin yapılacağı Prijedor'a götürülecek cenazeler, daha sonra kendi köylerindeki mezarlıklara defnedilecek.

Bu yıl defnedilecek 86 kurbanın en genci öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Samir Garibovic, Emin Djonlagic ve Suad Klajic, en yaşlısı ise öldürüldüğünde 61 yaşında olan Becir Besic.

Yarın kardeşi Abaz'ı toprağa verecek Tefik Kulasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öldürüldüğünde 42 yaşında olan kardeşinin cesedine Koricani kayalıklarındaki toplu mezarda ulaşıldığını anlatarak, yeğenlerinin aradan geçen 27 yıla rağmen o bölgeye hala ayak basmadığını söyledi.

Savaşın başında kardeşi Abaz'ın toplama kampında da tutulduğunu kaydeden Kulasic, "Kardeşimin nerede öldürüldüğünü 2003'te öğrendik. Cesedinin tümünü bulamamış olmak bizi kahrediyor." dedi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HABERİNİ RADYODAN ÖĞRENDİ

Kardeşi ile yaşadıkları evden zorla alınarak önce Keraterm, ardında Trnopolje'deki toplama kamplarına götürüldüğünü anlatan Kulasic, "Bir gün Prijedor'dan bir konvoy yola çıkmıştı. Otobüslerden biri toplama kampına da uğrayıp onlara katılmak isteyen gönüllüleri toplamıştı. Yaklaşık 100 kişiyle birlikte kardeşim de onlara katılmıştı." dedi.

Konvoydakilerin kardeşine "güvenli bölge" vadettiğini dile getiren Kulasic, "20 Ağustos'ta öldürüldü. O günü asla unutmayacağım. Zira 21 Ağustos'ta Vlasic Dağı'nda büyük bir katliam yaşandığını öğrendik. Haberi radyodan almıştık. O an, katledilenlerin güvenli bölgeye ulaşmak üzere yola çıkan konvoydakiler olduklarını anlamıştık." şeklinde konuştu.

Kurban yakınlarının her yıl 20 Ağustos günü Koricani kayalıklarına giderek yakınlarını andıklarını söyleyen Kulasic, "Prijedor ve civarında Sırp olmayan nüfusa yönelik katliamlarda 3 binden fazla masum insan öldürüldü. Aradan yıllar geçse de hala 800'e yakın kişinin cenazesine ulaşılamadı." dedi.

PRİJEDOR'DA NE OLDU?

Bosna'daki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

AA

Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Cinayette dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe: 6 terörist öldürüldü
Son dakika... 11 ilde FETÖ operasyonu: Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı şüpheli aranıyor
ABD'nin tek başına yaptırım yetkisi yok
Transfer resmen açıklandı
Kremlin sözcüsünün sorduğu börekler Moskova'ya ulaştı
Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz
Harekat için emir bekleniyor
Kaybeden Türkiye olmaz
Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi
ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü
Kimyasal harika!
Jet barışma
İş arayana 900 lira
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ