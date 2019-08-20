Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı

  • Bist 100
    96237.8
  • Dolar
    5,7232
  • Euro
    6,3460
  • Altın
    275,5150
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir?
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi! 'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi!
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi
Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi
Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü
Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı
Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak
Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor
Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı
Pakistan'ın turizmi Türklere emanet Pakistan'ın turizmi Türklere emanet
Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor
Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz
Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 12:04:27 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:07:42

Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı İzetbegoviç, NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, "Yıllık Ulusal Plan meselesi çözülmeden hiçbir isme yeni hükümeti kurma görevi verilemez." dedi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, NATO'ya üyelik sürecinde önemli bir adım olarak görülen Yıllık Ulusal Plan (ANP) meselesi çözülmeden hiçbir isme hükümeti kurma görevi verilemeyeceğini vurguladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisinin liderliğini yapan İzetbegoviç, AA muhabirine, 10 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet kurma çalışmaları ile ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Partisi SDA ile Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) ve Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) arasında 5 Ağustos'ta imzalanan koalisyon anlaşmasına işaret eden Boşnak lider, bu anlaşma ile devlet düzeyinde yeni hükümet kurulmasının prensiplerinin belirlendiğini vurguladı.

Ülkedeki Sırpların karşı çıktığı NATO'ya üyelik meselesi ile üyelik sürecinin en önemli adımlarından biri olan ANP'nin onaylanması ve NATO'ya gönderilmesi konusuyla ilgili İzetbegovic, "Yıllık Ulusal Plan meselesi çözülmeden hiçbir isme yeni hükümeti kurma görevi verilemez." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, her ne kadar partisi SNSD adına koalisyon anlaşmasına imza atmış olsa da ANP'ye karşı göründüğünü belirten İzetbegoviç, ANP'nin görüşüleceği konsey toplantısının Dodik'e şans tanımak için ertelenebileceğini söyledi.

İzetbegoviç, onay sürecinin birkaç hafta devam edebileceğini kaydederek "NATO'ya üyelik sürecinden de önemli olan nokta şu ki; anayasa ve hukukun üstünlüğüne uyma kaidelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülke içindeki bir entitenin devlete emir vermesi söz konusu olamaz. Dodik, kendi arzusunu bize dayatamaz." diye konuştu.

Koalisyon anlaşmasını ANP'nin onaylanıp gönderilmesini öngördüğü için imzaladığını ifade eden İzetbegoviç, "Koalisyon anlaşmasının uygulanacağını ve Dodik'in ülkeyi istikrarsızlığa götürecek tavır sergilemeyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp lidere eleştiri

Bosnalı Sırpların lideri Dodik'in "kışkırtıcı" açıklamalarıyla ülkede sürekli bir kriz yarattığını söyleyen İzetbegoviç, Dodik'in yürüttüğü politikanın "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Olumsuz siyasi atmosfere rağmen ülkede özellikle turizm, üretim ve ihracatın başarılı bir ivme kazandığını vurgulayan İzetbegoviç, altyapı alanında da yeni çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Saraybosna-Belgrad Otoyolu

Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir süre önce görüştüğünü ve otoyolun inşasına ülkede hükümet kurulduktan hemen sonra başlanmasını planladıklarını söyledi.

İzetbegoviç, otoyol inşasının binlerce yeni istihdam anlamına da geldiğine işaret ederek "Dolayısıyla siyasi krizin aşılması için bir neden de bu otoyolun inşası, zira bu büyük proje herkes için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ