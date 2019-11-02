02 Kasım 2019 Cumartesi 18:05:26 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 18:06:29
Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Travnik şehrine bağlı Turbe bölgesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
(AA)
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