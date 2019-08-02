  • Bist 100
    99679.4
  • Dolar
    5,5532
  • Euro
    6,1726
  • Altın
    257,6040
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü adayını 5 gün sonra geri çekti Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü adayını 5 gün sonra geri çekti
ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları
Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım
3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu 3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu
Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı
'Bosna Hersek Savunması-İgman 2019' töreni düzenlendi 'Bosna Hersek Savunması-İgman 2019' töreni düzenlendi
Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması
KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı
ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor
Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
Trabzonspor'da stopere bir transfer daha Trabzonspor'da stopere bir transfer daha
Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı
TÜİK açıkladı! İşte son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları TÜİK açıkladı! İşte son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları
Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi
Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme faydalı bir adım Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme faydalı bir adım
'Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değildir' 'Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değildir'
Deniz Türüç resmen Fenerbahçe'de Deniz Türüç resmen Fenerbahçe'de
Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı
'NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek' 'NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek'
Trump, Avrupa'yı terör örgütü DEAŞ ile tehdit etti Trump, Avrupa'yı terör örgütü DEAŞ ile tehdit etti
Frankfurt polisi alarma geçti Frankfurt polisi alarma geçti
Balıkesir’de otobüs yandı: İleri Sürüş Uzmanı’ndan dikkat çeken değerlendirme Balıkesir’de otobüs yandı: İleri Sürüş Uzmanı’ndan dikkat çeken değerlendirme
Amasya Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 3 yaralı Amasya Gümüşhacıköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 22:14:01 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:15:22

'Bosna Hersek Savunması-İgman 2019' töreni düzenlendi

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 26. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Global İletişim Ortağı olduğu "Bosna Hersek Savunması-İgman 2019" törenine katılmak üzere İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camiye gelen binlerce kişi, cuma namazını kıldıktan sonra dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna ve Bosna Hersek'in savunmasında kilit rol oynayan İgman Dağı'nda birçok vatansever askerin son nefesine kadar savaştığını ifade etti.

Bosna Herseklilerin geleceğinin, geçmişten aldıkları derslere bağlı olduğunu belirten Komsic, "Bugün tankların sesini duymuyor olmamız Bosna Hersek'e karşı açılan savaşın devam etmediği anlamına gelmez. Şu an devam eden savaş sessiz ve sinsidir." diye konuştu.

"ZULMÜ UNUTMAK TEKRARLANMASINA NEDEN OLUR"

Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bugünkü törenin, kahraman Boşnak askerlerinin 1993 yılındaki mücadelesini hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini kaydederek, "Düşmanlarımız tam da bu bölgeyi ele geçirerek Saraybosna'yı bir halkanın içine alıp dünya ile olan bağını kesecekti. Askerlerimiz, Bosna Hersek'i kahramanca savunmuştur." ifadesini kullandı.

Bosna savaşında yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, "Zulmü unutmak tekrarlanmasına neden olur." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ise İgman Dağı savunmasına katılan askerlerin bıraktığı emanete sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, "Onlar açtı, yiyecek yemekleri, giyecek kıyafetleri yoktu, donuyorlardı, ellerinde hayatlarından ve Allah'a olan inançlarından başka hiçbir şey yoktu." diye konuştu.

Askerlerin, Allah'ın haklı olanın tarafında olacağından emin olduklarını kaydeden Kavazovic, "Özgürlüğümüze ve şerefimize tıpkı onlar gibi kararlı bir şekilde sahip çıkmalıyız." açıklamasında bulundu.

Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen Bosna Hersek ve halkına yönelik saldırıların bir türlü dinmediğini söyleyen Kavazovic, komşu ülkelerin, İslam dini hakkında iftiralarda bulunarak, Boşnakları kötü göstermeye çalıştığına dikkati çekti.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğe yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

İGMAN DAĞI'NIN ÖNEMİ

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında İgman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBIH) galip gelerek, Sırp askerleri püskürtmüştü.

(AA)

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu
Pentagon'a fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi
TÜİK açıkladı! İşte son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları
Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı
'NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek'
Trump, Avrupa'yı terör örgütü DEAŞ ile tehdit etti
Ne yaptın Katar: 1 milyar dolarlık dev hamle
Deniz Türüç resmen Fenerbahçe'de
SAT komandolarımız Akdeniz''de hazır bekliyor: Gerektiğinde müdahale ediyoruz
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Yolcu otobüsü yandı: İşte yaralıların isimleri
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Kadıköy'ün göbeğinde toplu mezar!
Su sıkıntısı yaşayan halk HDP'li belediyeye isyan etti: Perişan haldeyiz
Doğu Akdeniz'deki Lübnan-İsrail krizi Türkiye'ye yarayabilir
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Monaco'dan Falcao açıklaması: Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor
Biri daha gitti! Kennedy laneti
Apartmanda ilginç olay... Bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ