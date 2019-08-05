05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:12:59
Bornoz ve kahveyle sörf keyfi
Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde dalga sörfü yaptı.
4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerinde bornoz ve elinde bir fincan kahveyle yaptığı şov büyük ilgi gördü. O anlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcının videosu, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi. Timati’nin dalga sörfü boyunca fincanı elinden düşürmemesi dikkat çekti.
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