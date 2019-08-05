Bornoz ve kahveyle sörf keyfi

4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerinde bornoz ve elinde bir fincan kahveyle yaptığı şov büyük ilgi gördü. O anlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcının videosu, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi. Timati’nin dalga sörfü boyunca fincanı elinden düşürmemesi dikkat çekti.