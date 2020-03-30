Borisov'dan güldüren şaka! 'Kafam büyük'
Sınır kapılarında alınan önlemlerle ilgili yapılan görüşmede Bulgaristan Başbakanı Borisov, esprili bir dille, Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük diyerek herkesi güldürdü.
Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları’nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.
Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov'un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, “Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük” dedi.
Kapıkule Sınır Kapısı ve Kapitan Andrevo Sınır Kapısı arasında bulunan ‘Ortak temas noktası'nda bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, salgın nedeniyle alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili durumları görüştü.
Bulgaristan eski havaalanını tır parkına çevirdi
Bulgaristan tarafında oluşan tır kuyruklarını, Türkiye'de uygulanan ‘tır parkı' ve ‘sıra matik' gibi uygulamaları Bulgaristan'da uygulamaya koymaya başladıklarını dile getiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınır kapısına yakın noktada bulunan ve kullanılmayan eski havaalanını tır parkına çevirdiklerini belirtti.
Borisov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e tırların geçişine izin verdikleri ve ilgilendikleri için teşekkür ettiğini belirtti.
(İHA)
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