05 Eylül 2019 Perşembe 13:41:05 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:45:53
Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti
İngiltere'deki Brexit kördüğümünde üst üste yenilgi alan Başbakan Johnson, bu kez kardeşinin istifasıyla yüzleşiyor.
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