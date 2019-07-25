  • Bist 100
    103457
  • Dolar
    5,7120
  • Euro
    6,3758
  • Altın
    261,5120
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam
Burdur'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Burdur'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu
Samimiyetsizliğin fotoğrafı Samimiyetsizliğin fotoğrafı
Komutanlarla Maraş çıkarması Komutanlarla Maraş çıkarması
Libya'da El Kaide terör örgütünün üst düzey 3 ismi yakalandı Libya'da El Kaide terör örgütünün üst düzey 3 ismi yakalandı
Kaftancıoğlu CHP'yi böldü Kaftancıoğlu CHP'yi böldü
Rus muhalif Aleksey Navalnıy 30 gün hapis cezasına çarptırıldı Rus muhalif Aleksey Navalnıy 30 gün hapis cezasına çarptırıldı
Mehmetçik Emir bekliyor Mehmetçik Emir bekliyor
Bitlis'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Bitlis'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Somali Mogadişu'da intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi Somali Mogadişu'da intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Adeta mezarlık... Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu Adeta mezarlık... Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
'Migren'in iş performansınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin 'Migren'in iş performansınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin
Antalya'da "Huzur Akdeniz-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi Antalya'da "Huzur Akdeniz-5" asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Bakan Çavuşoğlu: Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil Bakan Çavuşoğlu: Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil
Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın çıktı Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın çıktı
AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli AB, İdlib'e hava saldırılarından endişeli
Balıkesir'de kadınları fuhşa zorlama iddiasına 8 tutuklama Balıkesir'de kadınları fuhşa zorlama iddiasına 8 tutuklama
Halime Şenal’ı, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün ifadesi ortaya çıktı Halime Şenal’ı, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale'de baba dehşeti! Eşini ve oğlunu öldürdü... Çanakkale'de baba dehşeti! Eşini ve oğlunu öldürdü...
İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız
Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi
Her derde deva sarımsağın kilosu 17 TL'den satılıyor Her derde deva sarımsağın kilosu 17 TL'den satılıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:22:51 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:26:57

Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları gerçekleştirdi.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları yaptı.

Başbakanlık görevini bugün Theresa May’den devralan Johnson, kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları tamamladı.

Brexit’i 31 Ekim’de anlaşmalı veya anlaşmasız gerçekleştirmeyi vadeden Johnson’ın atamalarında da bu hedefin etkili olduğu görüldü.

Çoğunluğu katı Brexitçilerden oluşan yeni kabinedeki belli başlı isimler şunlar oldu:

"Maliye Bakanı Sajid Javid, İçişleri Bakanı Priti Patel, Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Brexit Bakanı Stephen Barclay, Savunma Bakanı Ben Wallace, Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Uluslararası Ticaret Bakanı Elizabeth Truss, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Theresa Villiers, Kültür Bakanı Nicky Morgan, Ekonomi Bakanı Andrea Leadsom, Iskan Bakanı Robert Jenrick, Adalet Bakanı Robert Buckland, Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma ve Çalışma Bakanı Amber Rudd."

Yani kabinede Barclay, Hancock ve Rudd koltuklarını korurken, Javid ve Wallace’ın da aralarında olduğu bazı isimler daha üst düzey bakanlıklara terfi etti.

May’in kabinesinden İsrail’de gerçekleştirdiği gizli görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kalan Patel’in, geçen aylarda Brexit Bakanlığından istifa eden Raab'ın ve ulusal güvenlik toplantısından bilgi sızdırdığı için istifa etmek zorunda kalan eski Savunma Bakanı Williamson'ın da aralarında olduğu bazı isimler ise yeniden bakanlık görevlerine atandı.

Başbakan Johnson da geçen yıl May'in Brexit yaklaşımındaki değişikliklere itiraz ederek Dışişleri Bakanlığından istifa etmişti.

AA

İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız
Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz gençlik kampları artacak
Çocuğun kimden olduğu polemiğine Rus modelden cevap: DNA testine hazırım
Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor
İş performansınızı düşüren hastalık: Migren
ABD Türkiye'yi kaybederse...
BMGK açıklamasına ABD engeli...
"Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi"
Devlet Bahçeli: Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim
Elif Gönlüm ve özel dedektifinin hapsi istendi
THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
Düzce sakinleri alınan karardan memnun...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi
“Dönüşüme ayak uyduramayan ticari işletmeler kaybetmeye mahkumdur”
PKK'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu!
O çizimi yapan kişi bakın kim çıktı!
Moraller bozuk, sözde yöneticiler firar etti!
Flaş... O ilimiz afet bölgesi ilan edildi!
'ABD'nin bölgedeki tüm üslerini vururuz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ