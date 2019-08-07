07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 01:36:26
Bolsonaro'dan linç çağrısı
Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, suçluları’ öldüren güvenlik güçlerine ve sivillere yargı muafiyeti getiren yasa tasarısını savundu.
Bir televizyon programına katılan Bolsonaro, Kongre'nin düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu belirtti. Bolsonaro, “Yasa onaylanırsa bu adamlar (suçlular) sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Polisler, silahlarını kullandıkları için mahkemeye çıkmak yerine madalya almalı” dedi. Brezilya Devlet Başkanı’nın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.
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