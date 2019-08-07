Bolsonaro'dan linç çağrısı

Bir televizyon programına katılan Bolsonaro, Kongre'nin düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu belirtti. Bolsonaro, “Yasa onaylanırsa bu adamlar (suçlular) sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Polisler, silahlarını kullandıkları için mahkemeye çıkmak yerine madalya almalı” dedi. Brezilya Devlet Başkanı’nın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.