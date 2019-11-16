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16 Kasım 2019 Cumartesi 08:11:32 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 08:17:42

Bolivya'da silahla vurulan 5 gösterici öldü

Bolivya'nın farklı bölgelerinde devam eden protesto ve şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba'da, polis ve Morales destekçisi koka üreticisi köylüler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo, olaylarda ateşli silahla vurulan 5 göstericinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bu olayla birlikte, Bolivya'da 400'den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

Birkaç gün önce garnizon komutanlığının yakıldığı Sacaba'da polis, önceki gün operasyona başlamıştı.

Başkent La Paz'daki gösteri polis müdahalesi ile dağıldı

Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenlediği gösteri ise müdahale ve gözaltılarla sona erdi.

Çoğunluğu yerliler ve köylülerden oluşan binlerce Bolivyalının katıldığı yürüyüş, başkentin bitişiğindeki şehir El Alto'dan başladı. Birkaç gündür yoğun katılımların gözlendiği yürüyüş öncesi polis ve asker, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesine itiraz eden grup, sloganlarında, seçimi kaybeden muhalif aday Carlos Mesa ile sağcı muhalif Luis Fernando Camacho'yu hedef aldı.

Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'na ilerlemek isteyen göstericiler, polis ve askerin izin vermemesinden ötürü gün boyu Dikilitaş Meydanı'nın bulunduğu bulvarda bekledi.

Bu sırada gruptan bazı kişiler, Murillo Meydanı ve bulvar arasındaki sokaklarda polis ve sağcı muhaliflerce kurulan barikatları kaldırmaya başladı. Polis, barikatların kaldırılması üzerine gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Göstericileri hedef alan polis, bir süre sonra bölgeyi boşalttı.

Gruptaki kadın ve yaşlıların gazdan etkilendiği müdahale sonrası polis, bazı göstericileri göz altına alırken, bölgedeki araç trafiği de yeniden sağlandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

AA

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