Bolivya'da hükümetin diyalog teklifine şartlı kabul

Bolivya basınında yer alan habere göre, Hristiyan Demokrat Parti (PDC) Başkanı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung, Devlet Başkanı Evo Morales'in çağrısıyla kurulacak diyalog masasına, anayasa uzmanlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılması şartıyla oturacağını açıkladı.

Chung, hükümetin diyalog çağrısına ilişkin, "Halkı dinlemesi adına açık yürekli olması ve bir diyalog kurabilmemiz için yanımda bir İncil götürüp, Evo Morales'in karşısında okuyacağım. Diyalog kurmakla bir şey kaybedilmez, vatana da ihanet etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kurulacak diyalog masasında, seçimlerin düzenlenmesinden sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yenilenmesini isteyeceğini belirten Chung, hızlıca çıkarılan bir yasayla yeni devlet başkanlığı seçiminin düzenlenmesi ve 20 Ekim'deki seçimlere Morales'in katılımının meşruluğu hakkında referanduma gidilmesi talebinde bulunacağını söyledi.

PDC SEÇİMLERDEN ÜÇÜNCÜ ÇIKMIŞTI

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Chung'un liderliğini yaptığı PDC de aldığı yüzde 8,78'lik oyla seçimlerden üçüncü çıkmıştı.

Ülkedeki muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş ve buna karşı sokak gösterileri başlatmıştı.

Devlet Başkanı Morales ise bazı polislerin de desteklediği protestoları "darbe girişimi" olarak değerlendirmiş ve destekçilerinden demokrasiyi savunmak için sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Hükümet yanlılarıyla muhalefet destekçileri arasında şiddetlenen protestolarda 3 kişi ölmüş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı.

Morales, şiddetin durması için muhalefete diyalog teklifinde bulunmuş ancak seçimlerin mağlubu Carlos Mesa ve muhalif aday Oscar Ortiz bu teklifi reddetmişti.

Bolivya yasalarına göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

(AA)