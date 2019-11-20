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20 Kasım 2019 Çarşamba 07:57:35 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 07:59:14

Bolivya'da güvenlik güçleri darbe karşıtı 3 kişiyi öldürdü

Bolivya'da güvenlik güçleri, El Alto kentinde Morales destekçilerinin barikatlarla kapattıkları doğal gaz ve akaryakıt merkezine düzenledikleri operasyonda 3 kişi öldü.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da şiddet hız kesmiyor.

Güvenlik güçleri, Anez’in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçilerinden oluşan protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve doğal gaz aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo’dan yapılan yazılı açıklamada, başkent La Paz’a doğal gaz ve akaryakıt taşıyan tankerlerin ikmal yapabilmesi için polis ve asker tarafından gerçekleştirilen söz konusu operasyonda 3 sivilin öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, 30 kişinin yaralandığı olayların sorumlulularının yargı karşısında çıkarılması için başsavcılıktan derhal araştırma başlatması çağrısında bulunuldu.

Askerin toplumsal olaylara müdahale etmesine son verilmesi istenen açıklamada, ülkedeki protesto gösterilerinin ancak polisin caydırıcı ya da müzakere edici yöntemleriyle çözüme kavuşturulabileceğine dikkat çekildi.

Defensoria del Pueblo’nun yanı sıra Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasını kınadığı Bolivya’da, 20 Ekim’deki seçimlerin ardından başlayan ve en az 765 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 27’ye yükselmiş oldu.

Ölüm, yaralanma ve tutuklanmaların çoğunun 10 Kasım’da istifa eden Morales’in destekçilerinin protesto gösterilerinde görüldüğü ülkede, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez, ordu mensuplarının göstericilere müdahalesinde ceza gerektirecek fiillerde bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmalarının önünü açan bir kararname imzalamıştı.

- Bolivya'daki kriz?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.?

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.?

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. ?

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

AA

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