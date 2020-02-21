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21 Şubat 2020 Cuma 07:30:58 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:32:44

Bolivya'da Evo Morales'in mayıs genel seçimlerine katılmasına engel

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), ülkede muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in, mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlere senatör adayı olarak katılamayacağını duyurdu.

TSE Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle Morales’in 3 Mayıs’taki genel seçimlere ülkenin Cochabamba eyaletinden senatör adayı olarak katılamayacağını açıkladı.

Romero, seçimlerde aday olabilmek için gereken, anayasanın 149'uncu maddesindeki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP) için aday olacak kişilerin seçimlerden önce en az iki yıl aday olacağı bölgede ikamet zorunluluğu kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Morales'in adaylığının geçersiz olduğunu belirtti.

TSE Başkanı Romero, Morales’in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi’nden (MAS) Morales ile Arjantin’e sığınan olan eski Dışişleri Bakanı Diego Pary’nin de aynı gerekçeyle senatör adaylığının geçerli olmadığını söyledi.

“KARAR DEMOKRASİYE BİR DARBEDİR”

Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Morales, adaylığının kabul edilmemesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Mahkemesi’nin kararı demokrasiye bir darbedir. TSE üyeleri, (aday olmak için) bütün şartları yerine getirdiğimi biliyorlar. Asıl amaç MAS’a engel olmaktır.” ifadelerini kullandı.

MAS'ın genel seçimlerdeki Devlet Başkanı Adayı Luis Arce de Morales'in adaylığının kabul edilmemesine ilişkin, Twitter hesabından, "TSE'nin, Morales ve Pary'nin adaylığını kabul etmediği politik kararı, Bolivya'da özgür demokratik ve adil seçimler için bir garanti olmadığının kanıtıdır. Bu eylemi kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in istifa etmesiyle iptal edilen seçimlerin ardından, yeni genel seçimler 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Morales’in adaylığı Bolivya’da tartışmalara neden olmuş, şubat ayının başında Morales’in adaylık işlemlerini yapması için vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa gözaltına alınmıştı. Ülkedeki sağ görüşlü siyasetçiler ise Morales’in adaylığının kabul edilmemesi için TSE’ye şikayette bulunmuştu.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık 2019'da Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

(AA)

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