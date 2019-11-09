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09 Kasım 2019 Cumartesi 09:35:39 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:36:59

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan gösterilerin sürdüğü ülkede, polisler bazı kentlerde muhalif protestocuların yanında yer aldı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan sokak olaylarının sürdüğü Bolivya'da bazı polisler, hükümet karşıtı protestoculara katıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler, Devlet Başkanı Evo Morales hükümetine karşı bayrak açtı. Polisler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerine devam eden muhaliflere katıldı.

Savunma Bakanı Javier Zabaleta, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, protestocu polislere karşı ordunun kullanılmayacağını, söz konusu kişilere karşı yine polis gücünün devreye gireceğini duyurdu.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor. 

Morales’den halka “demokrasiyi müdafaa” çağrısı 

Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile halktan, "şiddet yanlısı grupların tehditi altındaki" demokrasiyi savunmasını istedi. 

"Demokrasimiz, anayasal düzene kasteden şiddet yanlısı gruplarca ortaya konan darbe girişimi karşısında tehlikededir. Uluslararası topluma, hukuk devletine karşı bir darbe yapıldığını haber veriyoruz." ifadelerini kullanan Morales, halkı barışçıl bir şekilde demokrasiyi ve anayasayı müdafaa etmeye çağırdı.

İçişleri Bakanından açıklama

Başkent La Paz'da konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da bir kez daha muhalifleri sükunete çağırdı. Sosyal medya hesaplarındaki yalan paylaşımlara dikkati çeken Bonifaz, hükümete karşı bayrak açan polislere yönelik herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini vurguladı.

Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestoculara katılmıştı. 

Savunma Bakanı Javier Zabaleta protestocu polislere karşı askeri güç kullanılmayacağını, söz konusu gruba yine polis gücünün müdahale edeceğini duyurmuştu. 

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor.

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

(AA)

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