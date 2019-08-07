Bölge patlama noktasında! Keşmir’i Filistinleştirme adımı

  • Bist 100
    99781.1
  • Dolar
    5,5028
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü
Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı
Otel odasında ölü bulundu Otel odasında ölü bulundu
Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı
''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu ''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019
BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı
Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak? Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?
2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? 2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?
Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:33:23 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:29:04

Bölge patlama noktasında! Keşmir’i Filistinleştirme adımı

Hindistan’ın, nüfusunun yüzde 70’i Müslüman Cammu Keşmir’de demografiyi değiştirme hamlesi Pakistan ordusunu alarma geçirdi. Komuta kademesi Rawalpindi’de toplanırken, Genelkurmay Başkanı Kamar Javed Bajwa “Keşmir’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” dedi. Pakistanlı bakan Favad Çaudri ise Hindistan’ın Keşmir adımını İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına benzetti.

Hindistan’ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesi hükmünün, Cumhurbaşkanlığı emriyle kaldırılmasının ardından, bölgede yaşayan Müslüman halkta korku ve tedirginlik hakim. Nüfusunun yüzde 70’i Müslümanlardan oluşan Cammu Keşmir bölgesi, Yeni Delhi yönetiminin hafta sonu aldığı olağanüstü önlemler sonucu adeta dünyadan tecrit edilmiş durumda. Eyalette pazar akşamından bu yana yaşanan telefon ve internet kesintisi devam etmesi bölgeden sağlıklı haber alınmasını da engelliyor. Hint hükümeti daha önce gönderilmesi karar verdiği 35 bin kişilik güce ek olarak 8 bin kişilik bir paramiliter gücün daha bölgeye gönderilmesine karar verdi.

BÖLGE İÇİNDE İLETİŞİM YOK

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının ardından, bölgede geniş çaplı protesto gösterilerinin yaşanmasının beklendiği, iletişim kanallarındaki kesintiler sebebiyle halkın durumu nasıl karşıladığının bilinmediği bildirildi. Bölgeden edinilen bilgiye göre, kimse, eyaletin diğer bölgelerinde ne tür gelişmelerin yaşandığını bilmiyor, kimseyle iletişim kurulamıyor. Bölge halkının yanı sıra Hindistan’ın diğer eyaletlerinde yaşayan Keşmirlilerin de ailelerine ve akrabalarına ulaşamadığı için endişeli oldukları vurgulandı.

HİNDİSTAN ARTIK İŞGALCİ

Hint yönetiminin bölgede 4’ten fazla kişinin sokaklarda biraraya gelmesine dahi izin vermediği de belirtiliyor. Halk, Hindistan’ın aldığı kararla işgalci güç konumuna düştüğü ve büyük bir isyan dalgasının tüm bölgeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan Cammu Keşmir’de Hint milliyetçisi çetelerin sokaklarda provokasyonlarda bulunduğuna yönelik görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

FİLİSTİNLEŞTİRME ÇABASI

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Keşmir hamlesini İsrail’in Filistin’de yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına benzetti. Çaudri, mesajında “Hindistan, nüfus demografisini değiştirerek ve yerleşimcileri bölgeye getirerek Keşmir’i Filistin’e dönüştürmeye çalışıyor. Eğer savaş çıkarsa, savaşa hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN ÜST DÜZEY ALARMA GEÇTİ

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı’nda da tansiyonun yüksek olduğu kaydedildi. Pakistan kara, hava ve deniz birliklerinin, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’e yeni askeri birlikler gönderme kararının ardından yüksek seviyede alarma geçtiği; ülkenin en üst düzey komutanlarının, garnizon şehri Rawalpindi’de toplandığı bilgisi paylaşıldı.

ÇATIŞMADAN DÜNYA ZARAR GÖRÜR

Bölgede gerilim patlama noktasına yaklaşırken, Pakistan Başbakanı İmran Han’dan başta Hindistan olmak üzere tüm dünyaya, gerilimin olası sonuçları hakkında uyarı geldi. Keşmir’de krizi tırmandıran Hindistan’ı bölgede yükselen gerilimin kazananı olmayacağı konusunda uyaran İmran Han, Pakistan Meclisi’ndeki konuşmasında, “Gerilim çatışmaya evrilirse, sadece iki taraf değil tüm dünya zarar görecektir” değerlendirmesini yaptı.

ORDUDAN KEŞMİR MESAJI

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Javed Bajwa da, dün yaptığı konuşmada Keşmir bölgesinde yaşayan halkı korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti. General Bajwa, “Pakistan ordusu Keşmir’in mücadelesinde sonuna kadar yanındadır” sözleriyle Hindistan’a gözdağı verdi. Bajwa, “Keşmir’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” mesajını da verdi.

BÖLGEYİ İKİYE BÖLDÜ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa maddesinin hükmünün Cumhurbaşkanlığı emriyle önceki gün kaldırılmasının ardından, bölgenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya geldi. Halk Meclisi tasarıyı 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla onayladı. Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Hindistan’da Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran “Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi”, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla önceki gün kabul edilmişti.

(Yeni Şafak)

'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
Daire fiyatına konser
Buldukları çözüme bak!
Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ