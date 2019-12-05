05 Aralık 2019 Perşembe 09:18:07 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:21:39
ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı!
ABD'nin Los Angeles kentinde 200 polis, hedef alınan kişiyi iple bağlayan BolaWrap adlı bir cihazı kullanmak için eğitim alacak. Cihaz ABD'nin daha küçük kentlerinde ise son birkaç ayda kullanılmaya başlandı.
BolaWrap 8 metre uzaklıktan atılan bir iple hedef alınan kişinin kollarını ve bacaklarını bağlayabiliyor.
Polisler böylelikle şüpheli şahısları güç kullanmadan gözaltına alabilmeyi umuyor.
İnsan hakları savunucuları ise cihazın kullanımı konusunda endişeli.
California eyaletindeki polislerin eğitiminin tamamlanmasının ardından Ocak ayında 90 günlük bir deneme süreci başlayacak.
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