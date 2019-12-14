Boko Haram örgütünden Nijerya'da terör saldırısı!

Batı Afrika ülkelerinde Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram terör örgütünün Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlediği saldırıda biri polis 15 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, örgütün daha önce kaçırdığı 6 yardım gönüllüsünün 4'ü de öldürüldü.

Saldırılar sonrası, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

(AA)