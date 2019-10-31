31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:04:57
Boğa başında altın nöbeti
Hindistan’da bir kaynana ve gelin, düğünde takılan 40 gram takıyı kesenin içine koydu.
40 GRAM YEDİ
Ancak yanlışlıkla mutfaktaki sebzelerin altında kalan kese, çöpe atıldı. Altınları bir türlü bulamayınca bölgedeki kamera görüntülerini izleyen aile üyeleri, çöpü bir boğanın yediğini gördü. Hayvanı bulup açık bir alana bağlayan talihsiz gelin-kaynana, altınları boğanın dışkısında bulmayı umuyor.
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