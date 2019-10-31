Boğa başında altın nöbeti

40 GRAM YEDİ

Ancak yanlışlıkla mutfaktaki sebzelerin altında kalan kese, çöpe atıldı. Altınları bir türlü bulamayınca bölgedeki kamera görüntülerini izleyen aile üyeleri, çöpü bir boğanın yediğini gördü. Hayvanı bulup açık bir alana bağlayan talihsiz gelin-kaynana, altınları boğanın dışkısında bulmayı umuyor.