Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing´in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems Inc, Boeing´in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak´tan itibaren bırakacağını açıkladı. Şirketten yapılan söz konusu açıklama, Boeing´in geçen hafta finansal koşullara ve nakit akışına zarar veren söz konusu modelin üretimini durduracağı duyurusu sonrası geldi.

Spirit AeroSystems açıklamasında, "737 hava aracın parçalarının Spirit´in yıllık gelirlerinin yüzde 50´sinden fazlasını oluşturmasına paralel olarak bu karar, Spirit´in iş, finansal durum, operasyon sonuçları ve nakit akışına olumsuz etki oluşturacaktır" denildi. Boeing, geçen hafta 737 MAX hava aracının üretimini 2020 yılı başında geçici bir süre durduracağını açıklamıştı.

DHA