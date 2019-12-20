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20 Aralık 2019 Cuma 20:52:36 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 20:54:12

Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak

Spirit AeroSystems Inc, Boeing'in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak'tan itibaren bırakacağını açıkladı.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing´in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems Inc, Boeing´in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak´tan itibaren bırakacağını açıkladı. Şirketten yapılan söz konusu açıklama, Boeing´in geçen hafta finansal koşullara ve nakit akışına zarar veren söz konusu modelin üretimini durduracağı duyurusu sonrası geldi.

Spirit AeroSystems açıklamasında, "737 hava aracın parçalarının Spirit´in yıllık gelirlerinin yüzde 50´sinden fazlasını oluşturmasına paralel olarak bu karar, Spirit´in iş, finansal durum, operasyon sonuçları ve nakit akışına olumsuz etki oluşturacaktır" denildi. Boeing, geçen hafta 737 MAX hava aracının üretimini 2020 yılı başında geçici bir süre durduracağını açıklamıştı.

DHA

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