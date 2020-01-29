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29 Ocak 2020 Çarşamba 20:53:45 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:59:14

Boeing uçak şirketi 2019'u 636 milyon dolar zararla kapadı

ABD uçak şirketi Boeing'in 23 yıl aradan sonra ilk kez yıllık finansal kayıp yaşadığı belirtildi.

Boeing'ten yapılan açıklamada, geçen yıl şirketin 636 milyon dolar zarar ettiği bildirildi.

Şirketin 1997'den beri ilk defa kayıp yaşadığı vurgulanan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra Boeing'in gelirinin yüzde 37 düştüğüne dikkat çekildi.

Binlerce 737 Max uçuşunun durdurulduğu dönemden bu yana havayollarına ve yolculara ödenen tazminatların yanı sıra hisselerde yaşanan düşüşlerle birlikte oluşan toplam finansal maliyetin ise 18,6 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, Boeing'in 737 Max tipi uçaklarda yaptığı değişikliklerin yıl ortasına kadar onaylanacağını tahmin ettiğini belirterek, şirketin önceki yöneticilerine ilişkin, sorunlara zamanında önlem almadıkları eleştirisinde bulundu.

Öte yandan, Boeing hisselerinin bugün yüzde 3 artarak 326,39 dolara çıktığı kaydedildi.

BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ!

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'nda gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüş, 189 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza, 737 Max 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

AA

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