  • Bist 100
    109609
  • Dolar
    6,0877
  • Euro
    6,8934
  • Altın
    329,3590
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi
İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı
Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti
Kopenhag ile Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak Kopenhag ile Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor
Sinop'ta 2 kız öğrenciye cinsel saldırı! Okul müdürü tutuklandı Sinop'ta 2 kız öğrenciye cinsel saldırı! Okul müdürü tutuklandı
Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 15 Mart’a Kadar Uzatıldı Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 15 Mart’a Kadar Uzatıldı
MEB harekete geçti! Bütün okullarda aynı anda başladı MEB harekete geçti! Bütün okullarda aynı anda başladı
BM'den Yunanistan'a darbe: İltica başvurularını askıya almanız kanunsuz BM'den Yunanistan'a darbe: İltica başvurularını askıya almanız kanunsuz
Başkan Erdoğan Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu
İran’da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi İran’da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi
Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi
Diyarbakır annesi Vesile Alkan: Oğlumu onlar için büyütmedim Diyarbakır annesi Vesile Alkan: Oğlumu onlar için büyütmedim
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi
THY'den koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama: Çok önemli adımları attık THY'den koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama: Çok önemli adımları attık
Fatih'te dehşet! Bankacı kadın vahşice öldürüldü Fatih'te dehşet! Bankacı kadın vahşice öldürüldü
Kamerun'da ilk Corona Virüs vakası görüldü Kamerun'da ilk Corona Virüs vakası görüldü
Hartapu'nun krallığı 2 bin 800 yıl sonra keşfedildi Hartapu'nun krallığı 2 bin 800 yıl sonra keşfedildi
Türkiye'deki kadın nüfusu oranı açıklandı Türkiye'deki kadın nüfusu oranı açıklandı
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 14:17:43 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:05:19

BM'den Yunanistan'a darbe: İltica başvurularını askıya almanız kanunsuz

Irkçı Yunanistan'ın göçmen kararı Birleşmiş Milletler'e tosladı. BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını açıkladı.

OHCHR sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş etmesi, botlarını batırması ve 3 sığınmacıyı öldürmesine" ilişkin sorusunu cevapladı.

"BİZE ULAŞAN RAPORLAR VAR"

Sözcü Throssell, "Sınırın gerek Yunanistan gerekse Türkiye tarafında bir mevcudiyetimiz bulunmuyor ama elbette orada neler oldu ve oluyor bunlara dair bize ulaşan raporlar var." dedi.

Sınırda yaşananları doğrulayacak durumda olmadıklarını ileri süren Throssell, insan hakları kurallarının göçmen hukukunda tam olarak geçerli olduğu uyarısında bulundu.

"YASAL DAYANAĞI YOK"

Throssell, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesiyle ilgili de "Uluslararası mülteci hukukuna göre, sığınmacı prosedürlerinin askıya alınmasının yasal bir dayanağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tarafından 2 Mart'ta yapılan açıklamada ne 1951 Mülteci Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukunun, sığınma başvurularının kabulünün askıya alınması için bir yasal dayanak oluşturduğunun altı çizilmişti.

YUNANİSTAN ULUSLARARASI HUKUKU İHLÂL EDİYOR

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER