Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Yemen'de birlik ve istikrarı sağlamanın yollarını" ele aldı. Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, BM Temsilcisi Griffiths, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

Görüşmede, Yemen'in birliği ve istikrarını sağlamanın yolları masaya yatırılırken, Husilerin barış anlaşmasına bağlı kalmamasından kaynaklı sorunların çözümü de ele alındı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, görüşme sırasında Aden, Ebyen ve Şebve kentlerindeki son gelişmelere karşı acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Hadi, yapıcı ve kalıcı çözümler bulunması için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve diğer unsurların iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Griffiths de Hadi'ye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "barış ve istikrar çabalarını takdir ettiği" yönündeki mesajını iletti.

Hadi ise Guterres ve uluslararası toplumun ülkesinin güvenliği, birliği ve istikrarı konusundaki çabalarının yanı sıra meşruiyete olan daimi desteğinin önemine dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)