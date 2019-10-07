07 Ekim 2019 Pazartesi 16:38:03 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:13:14
BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYE İNSANİ KONULARDA BİZE GEREKLİ GÜVENCELERİ VERDİ"
Moumtzis söz konusu olası harekat hakkında, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." şeklinde konuştu.
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