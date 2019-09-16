  • Bist 100
    102590
  • Dolar
    5,7326
  • Euro
    6,3066
  • Altın
    275,2580
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öldüren ihbar Öldüren ihbar
Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum Karatay: Genç görünmeyi doğal beslenmeye borçluyum
ABD’li Ferdinand ABD’li Ferdinand
'Bu futbol yetmez' 'Bu futbol yetmez'
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor Ozon tabakasındaki delik küçülüyor
Avcı’nın sistem çıkmazı Avcı’nın sistem çıkmazı
Nuh'un Gemisi tehdit altında Nuh'un Gemisi tehdit altında
Zehir hamurları toplatılıyor Zehir hamurları toplatılıyor
Mağduriyet koleji Mağduriyet koleji
İşsizlik 6 ayda 1.7 puan düştü İşsizlik 6 ayda 1.7 puan düştü
Emekliye 2.151lira Emekliye 2.151lira
Erol Bulut'un galibiyet sevinci Erol Bulut'un galibiyet sevinci
Rus uçağı İstanbul'da! MC-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı Rus uçağı İstanbul'da! MC-21 ilk uluslararası uçuşunu yaptı
İndirim üstüne indirim İndirim üstüne indirim
Enerjide çifte rekor Enerjide çifte rekor
İran’da korkutan deprem! İran’da korkutan deprem!
KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor
Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması
Safran çayı ile diyabeti önle Safran çayı ile diyabeti önle
Yıldırım, Kanada’da Türklerle buluştu Yıldırım, Kanada’da Türklerle buluştu
İran'la bölgesel savunma görüşmesi İran'la bölgesel savunma görüşmesi
Elektronik sigaralar yasaklandı! Uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak Elektronik sigaralar yasaklandı! Uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak
Ersun Yanal: Ne bahanemiz ne çekincemiz var Ersun Yanal: Ne bahanemiz ne çekincemiz var
Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:57:25 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:59:05

BM'den 'Saudi Aramco saldırısı' uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırılara ilişkin, "Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yönelik saldırılara ilişkin, ''Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırıların bölgenin ötesinde de sonuçları olacağı uyarısından bulunan Griffiths, ''Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' ifadesini kullandı.

Yemen'in barıştan her geçen gün daha da uzaklaştığını belirten Griffiths, savaş devam ettiği sürece bölgesel istikrara tehdidin de artacağını kaydetti.

ABD'DEN 'KANITLAR İRAN'I GÖSTERİYOR" İDDİASI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise Aramco petrol tesislerine saldırının ''son derece rahatsız edici'' olduğunu belirterek bu saldırıları kınadı ve ABD'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi.

Craft, ''kanıtların, dünyanın enerji arzına doğrudan yapılan bu saldırının arkasında İran'ın olduğunu gösterdiğini'' savundu.

SUUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ