BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. BM açıklamasında, "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.

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