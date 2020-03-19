19 Mart 2020 Perşembe 20:04:58 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 20:22:42
BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek
Birleşmiş Milletler (BM), "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek." açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. BM açıklamasında, "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.
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