BM'den Kıbrıs açıklaması!

  • Bist 100
    102620
  • Dolar
    5,6524
  • Euro
    6,2934
  • Altın
    257,2800
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jandarma personel alımı başvuruları sona erdi! Jandarma personel alımı şartları neler? Jandarma personel alımı başvuruları sona erdi! Jandarma personel alımı şartları neler?
Türkiye-Rusya arasında imzalar atıldı Türkiye-Rusya arasında imzalar atıldı
Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Suudi Arabistan o ülkeden hacıları kabul etmeyecek Suudi Arabistan o ülkeden hacıları kabul etmeyecek
Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi
Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü Şanlıurfa kahreden olay! Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek
SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor SETA Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli: Türkiye, Libya'da halkın ve meşru aktörlerin yanında yer alıyor
Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor
Endonezya'da yanardağ patlaması Endonezya'da yanardağ patlaması
Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak Galatasaray 1 hafta içerisinde 3 yıldızı duyuracak
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 104'e çıktı
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen öldü Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen öldü
'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin kelimeyi buluyor' 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin kelimeyi buluyor'
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş
Rusya: Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir Rusya: Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir
Son Dakika: Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı Son Dakika: Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 48 gözaltı
2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler 2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler
Son Dakika: Yardım çağrısı gönderen İran gemi mürettebatı kurtarıldı Son Dakika: Yardım çağrısı gönderen İran gemi mürettebatı kurtarıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Temmuz 2019 Cuma 15:41:28 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:42:38

BM'den Kıbrıs açıklaması!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Kıbrıs Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin raporunu ve dün alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını, 'Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliği yapmamak için uydurulan bahaneler çöktü.' şeklinde yorumladı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin raporu ve barış gücünün görev süresini 6 ay uzatan 2483 (2019) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, raporda Guterres'in KKTC ve Rum kesiminin yanı sıra yerel ve uluslararası aktörlere iş birliği çağrısı yapması, statükonun değişmesi noktasında çok yerinde bir mesaj olarak değerlendirildi.

BM'nin raporda yer alan ifadeleri, "Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliği yapmamak için uydurulan bahaneler çöktü." şeklinde yorumlanan açıklamada, bu konuda verilen mesajların yerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, raporda iki tarafa yapılan iş birliği çağrısının, Kıbrıs'ta müzakere yoluyla ulaşılacak bir anlaşma için Ada'daki iki tarafın ve uluslararası aktörlerin doğrudan iletişim içinde olmasına ve iş birliği yapmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu kaydedildi.

Bu yolla, Rum liderliğinin yıllardır yaslandığı ilkel propaganda araçlarından birinin daha elinden alındığına değinilen açıklamada, iki taraf arasında doğrudan iletişim ve iş birliği eksikliği yüzünden süreçlerin 51 yıldır sonuçsuz kaldığının altı çizildi.

"İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Uluslararası aktörlerin bu çağrıya uygun şekilde Kıbrıs Türk tarafıyla doğrudan iletişim ve iş birliğine girerek, Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de bu yönde teşvik etmesi, gelinen aşamada BM'nin de beklentisi haline gelmiştir. Kuşkusuzdur ki ancak doğrudan iletişim ve iş birliğiyle iki taraf arasındaki güvensizlik aşılabilecek ve karşılıklı bağımlılık yaratılabilecektir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak, söz konusu BM çağrıları çerçevesinde doğrudan iletişim ve iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Hem raporda hem de kararda, bir öncekilerde de olduğu üzere, doğrudan iletişim ve iş birliği mekanizmalarına atıfta bulunulmakta ve tüm adayı ilgilendiren konuların ele alınmasına yardımcı olacak mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi için çağrı yapılmaktadır. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri'nin yaptığı iş birliği mekanizması çağrısı ertesinde, Bakanlığımızın inisiyatifiyle zanlı ve suçluların BM'nin de yardımıyla karşılıklı olarak diğer tarafa verilmesi gibi çok önemli bir konuda doğrudan iş birliği yapılabilmiştir. BM Genel Sekreteri'nin çağrısıyla hali hazırda başlayan iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi sürecine Bakanlık olarak kararlı bir şekilde katkı koymaya devam edeceğiz."

Ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türklerinin hak ve iradesini yok sayarak sürdürdüğü tek taraflı provokatif faaliyetlerinin yarattığı gerilimin Ada ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğine işaret edilen açıklamada, rapor ve kararda konuya dair yer alan ifadelerin oldukça yüzeysel olduğuna dikkat çekildi.

"İFADELER SONUÇ ODAKLI VE NET DEĞİL"

Kıbrıs Türk tarafının 2011, 2012 ve son olarak Temmuz 2019'da iş birliği içeren üç öneri yaptığı ve tümünün Kıbrıs Rum liderliğince reddedildiği hatırlatılan açıklamada, KKTC'nin BM ve ilgili tüm taraflardan beklentisinin, hidrokarbon kaynaklarına ilişkin gerilimi ortadan kaldıracak tek yolun diplomasi ve iş birliği olduğu gerçeğini Kıbrıs Rum liderliğine geç olmadan net bir şekilde telkin etmeleri olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ne yazık ki kararda, Kıbrıs sorununa ilişkin yer alan ifadeler, Ada'da müzakere yoluyla bir anlaşmaya ulaşılmasını tetikleyecek, sonuç odaklı ve net ifadeler değildir. 51 yıldır sonuç alınamayan süreçler, iki taraf arasında adanın geleceğine dair ortak vizyon konusunda anlaşılmadan bir müzakereye girilmesinin zaman kaybından başka bir şey olmayacağını ve çabaların bir kez daha sonuçsuz kalacağını defaten göstermiştir. Rapor ve kararın diğer bazı noktalarıyla ilgili ciddi itirazlarımız olduğunu ve bu itirazları hem Bakanlığımız hem de New York Temsilciliğimiz vasıtasıyla, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, ilgili tüm taraflarla en detaylı şekilde paylaşmakta olduğumuzu kamuoyumuzun dikkatine getiririz."

(AA)

Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
'Acil yardım' yardım çağrısı gönderdiler! Helikopterler bölgeye gönderildi!
İngiltere merkezli The Economist Türkiye'nin gücünü itiraf etti
Yer: İzmir... Tüm dünya sıraya girdi: Kilosu 4 eurodan satılıyor!
G.Saray bombayı patlatıyor! 3 yıldızı KAP'a bildirecek
Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor!
Teslim olan PKK'lıdan çapıcı itiraf! İHA ve SİHA'lar ezberlerini bozdu!
3 yıldır tarlasının etrafına saç döküyor! Öyle bir şey keşfetti ki...
Dünyaya terör mesajı
Herkes dondu kaldı! Basın toplantısında Şenol Güneş'e yüklendi
Tuvaletsiz uçak dönemi başlıyor! Sonunda bunu da yaptılar
Maliyeti 25 bin TL'ydi! Doğu ve Güneydoğu'da taziye yemeğine son!
Bölgede sular kaynıyor! 'Savaş için hazır olun'
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 4 katına çıkaracağız
Gomis'ten çok konuşulacak F.Bahçe açıklaması
Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?
En yetkili isim açıkladı! O ilimizde petrol üretilecek!
Kamyon teröründe son nokta! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti
Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
İlber Hoca'dan 'el öpme' yanıtı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ