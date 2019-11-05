BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması

  • Bist 100
    100142
  • Dolar
    5,7247
  • Euro
    6,3740
  • Altın
    277,1660
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD ordusundan itiraf: Bu alanda rakiplerimize göre çok geride kaldık ABD ordusundan itiraf: Bu alanda rakiplerimize göre çok geride kaldık
FETÖ'nün Sivas ''il ablası'' Ankara'da yakalandı FETÖ'nün Sivas ''il ablası'' Ankara'da yakalandı
Atatürk'ün hayatı: Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar hangileri? Atatürk'ün hayatı: Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar hangileri?
ABD'nin iklim sözleşmesi kararına Japonya’dan tepki ABD'nin iklim sözleşmesi kararına Japonya’dan tepki
Kuzey Kore'den ABD'nin terör raporuna tepki Kuzey Kore'den ABD'nin terör raporuna tepki
Dikkat! Tüketiciye önemli uyarı: Palamut yerine tombik satıyorlar Dikkat! Tüketiciye önemli uyarı: Palamut yerine tombik satıyorlar
Dünyanın en tehlikeli körfezinde Yunan bandıralı bir gemideki 4 denizci kaçırıldı Dünyanın en tehlikeli körfezinde Yunan bandıralı bir gemideki 4 denizci kaçırıldı
Yaşlı adama cami çıkışı kiracısı saldırdı! Yaşlı adama cami çıkışı kiracısı saldırdı!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: En güzel 10 Kasım resimleri haberimizde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: En güzel 10 Kasım resimleri haberimizde
Galatasaray'ın Real Madrid galibiyeti 1'e 15 veriyor Galatasaray'ın Real Madrid galibiyeti 1'e 15 veriyor
Denizde ceset bulundu Denizde ceset bulundu
Brent petrolün varili 62,30 dolar Brent petrolün varili 62,30 dolar
Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçe'ye Allahyar teklifi: 'Bize geri gönderin' Fenerbahçe'ye Allahyar teklifi: 'Bize geri gönderin'
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Muvazzaf Subay sonuçları açıklandı: Pertem Muvazzaf Subay sonuçları sorgulama ekranı Muvazzaf Subay sonuçları açıklandı: Pertem Muvazzaf Subay sonuçları sorgulama ekranı
İngiliz basınından Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü İngiliz basınından Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü
Premier League ekibinden Vida'ya 10 milyon Euro'luk teklif Premier League ekibinden Vida'ya 10 milyon Euro'luk teklif
Sosyal medyada kiralık diploma! Sosyal medyada kiralık diploma!
Fas basını Belhanda'nın Ocak ayında ayrılacağını duyurdu Fas basını Belhanda'nın Ocak ayında ayrılacağını duyurdu
Bolivya'da muhalifler hayatı felç etmeyi amaçlıyor Bolivya'da muhalifler hayatı felç etmeyi amaçlıyor
BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması
Trump'tan 'Hedasi Barajı' görüşmelerine destek Trump'tan 'Hedasi Barajı' görüşmelerine destek
Irak'ta internete erişim durduruldu Irak'ta internete erişim durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 09:09:10 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 09:09:49

BM'den Irak'taki gösterilerle ilgili 'ürkütücü' açıklaması

BM Irak Yardım Misyonu, ülkede yaşanan gösterilerde kan dökülmeye devam edilmesinin ürkütücü olduğu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta kan dökülmeye devam edilmesi bizi ürkütüyor." ifadesini kullandı.

Şiddetin sadece şiddet doğuracağını vurgulayan Plasschaert, barışçıl göstericilerin korunması gerektiğini ve ulusal diyalog vaktinin geldiğini belirtti.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

BM ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ