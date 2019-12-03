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03 Aralık 2019 Salı 20:57:10 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:58:35

BM'den 'Irak dönüm noktasında' açıklaması

BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Hennis-Plasschaert, "Her krizden sonra yeni ve büyük fırsatlar ortaya çıkabilir. Irak ümitsiz bir vaka değil aksine çok büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ın ''dönüm noktasında'' olduğunu belirterek, egemen, istikrarlı, kapsayıcı ve refah içinde bir ülke inşa etme fırsatının yakalanması gerektiğini bildirdi.

Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Irak'ta uzun süredir devam eden gösteriler hakkında bilgilendirdi.

Ekonomik sosyal ve siyasi beklentileri karşılanmayan ve işsizlik ve yolsuzluğa karşı sokağa çıkan her kesimden Iraklının seslerini duyurabilmek için ''akıl almaz bir bedel ödemek'' zorunda kaldığına değinen Hennis-Plasschaert, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin ise yaralandığını belirtti.

Irak'taki mevcut durumun geçmişte yaşananlar dikkate alınmadan değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Hennis-Plasschaert, ''Şu an tanık olduklarımız bu kadar yılda ilerleme kaydedilememesinden kaynaklanan hayal kırıklığının bir birimi.'' dedi.

Gösterilerin ilk gününden Iraklı yetkililerin aşırı güç kullanımına başvurduğunu ifade eden Hennis-Plasschaert, hükümetin söz verdiği birtakım reform paketlerinin ise Iraklılar tarafından ''gerçekçi'' bulunmadığı anlattı.

"IRAK ÜMİTSİZ VAKA DEĞİL"

Güç dinamiklerini ele geçirme girişimleri ve dış bağlantıların da Irak'ı tehlikeye sürüklediği uyarısında bulunan Hennis-Plasschaert, şöyle devam etti:

''Ülke bir dönüm noktasında. Sorun, geçici çözümler ve cebri önlemlerle zaman kazanılarak giderilemez. Bu yaklaşım, öfke ve güvensizliği daha da tetikleyecektir. Her krizden sonra yeni ve büyük fırsatlar ortaya çıkabilir. Irak ümitsiz bir vaka değil aksine çok büyük bir potansiyele sahip. Egemen, istikrarlı, kapsayıcı ve refah içinde bir Irak inşa etme fırsatının yakalanması gerek.''

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

AA

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