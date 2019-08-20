BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

  • Bist 100
    96490.7
  • Dolar
    5,7179
  • Euro
    6,3364
  • Altın
    275,8020
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz Bakan Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı
İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası İzmir'de yangınların ardından fidan dikme kampanyası
Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi
İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü
Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor Radamel Falcao yerine Slimani imza atıyor
Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze' Necib Mahfuz ile bütünleşen 'sokak, tekke ve müze'
İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı
İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak
Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor Galatasaray Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü İDDEF bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak
YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı
KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019? KYK kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi başvurusu ne zaman 2019?
Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi İsmail Kartal'dan transfer açıklaması geldi
Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti Eskişehirspor Başkanı istifa kararından vazgeçti
Cilvegözünde TIR yoğunluğu Cilvegözünde TIR yoğunluğu
Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü
Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek Tarihi 'mavi medrese' müzeye dönüştürülecek
Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi
Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor Galatasaray Konyaspor maçına hazırlanıyor
Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 14:29:46 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 14:30:38

BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

BM Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Mueller, "Yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçti." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle BM'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2018'de krizlerden etkilenen ülkelerde 131 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 144'ünün yaralandığını ve 130'unun kaçırıldığını kaydederek "Yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Bu yıl şimdiye kadar 57 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 59'unun yaralandığını ve 40'ının kaçırıldığını ifade eden Mueller, uluslararası yasalara ve insan haklarına saygının azalması nedeniyle insani yardım çalışmalarının giderek daha tehlikeli bir hal aldığını dile getirdi.

Her yıl 280 yardım çalışanı şiddete uğruyor

Mueller, 22 BM çalışanının yaşamını yitirdiği 2003'te Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıdan bu yana en az 4 bin 500 yardım çalışanının şiddete maruz kaldığını belirterek "Bu da her yıl 280 yardım çalışanının şiddete uğradığı anlamına geliyor." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 19 Ağustos 2003'te aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu, BM Genel Kurulunda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" olarak ilan edilmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ