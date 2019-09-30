30 Eylül 2019 Pazartesi 15:06:49 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:07:21
BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT