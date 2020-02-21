21 Şubat 2020 Cuma 20:59:17 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 21:14:59
BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu
Ayrıntılar geliyor..
- BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun
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