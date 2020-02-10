BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor
Birleşmiş Milletler, geçen yıl da 400 bin Suriyeli'nin Türkiye'y geldiğini açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), Aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin Suriyeli'nin, Rus destekli hükümet güçleri operasyonları nedeniyle yerinden olduğu belirtildi.
BM'nin açıklamasında, göz halindeki Suriyelilerin, Türkiye sınırına ilerlediği kaydedildi.
BM adına açıklama yapan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Temsilcisi David Swanson, Rusların desteklediği Suriye ordusunun İdlib’e doğru ilerlemesi nedeniyle 700 bine yakın insanın göç halinde olduğunu duyurdu.
Açıklamada geçtiğimiz hafta 100 bin olmak üzere toplamda 700 bine yakın kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediği ifade edildi.
BM’nin açıkladığı sayılara göre geçen yıl yine rejim güçlerinin operasyonlarında bölgeden 400 bin kişi ayrılarak Türkiye sınırına gelmişti.
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