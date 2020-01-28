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28 Ocak 2020 Salı 21:30:59 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 21:37:40

BM'den 'Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun' çağrısı

BM, geçen temmuz ayında Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklarla Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin kaldığı merkeze düzenlenen ve 53 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan saldırının sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen temmuz ayında Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklarla Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin kaldığı merkeze düzenlenen ve 53 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan saldırının sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMIL) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ortaklaşa hazırladığı yeni Libya raporu açıklandı.

Raporda, Tacura'daki merkeze düzenlenen saldırının geçen nisan ayında yeniden patlak veren Libya'daki çatışmaların "en ölümcüllerinden" olduğu vurgulandı.

Hava saldırısını düzenleyen savaş uçağının muhtemelen yabancı bir ülkeye ait olabileceğine işaret edilen raporda, göçmen ve mültecilere yönelik hava saldırısını yapan savaş uçağının Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba ait bir uçakla mı ya da Hafter'i destekleyen yabancı bir ülkeden uçakla mı gerçekleştirildiğinin belirsizliğini koruduğu bildirildi.

Raporda, hava saldırısı ile ilgili herhangi bir yabancı devletten bahsedilmemesine rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'da hava saldırılarına karışmakla suçlanıyor.

13 sayfadan oluşan raporda, "BM, uluslararası hukukun ihlal edilmesinden dolayı, sorumluların hesap vermesi adına çatışan tüm taraflara bağımsız, tarafsız ve kapsamlı soruşturma yapma çağrısını yeniliyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, geçen yıl Libya'da 287 sivilin öldürüldüğü, 369 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılarak, sivil kayıpların yüzde 60'ının hava saldırılarından kaynaklandığına dikkati çekildi.

SAVAŞ SUÇU VURGUSU

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise rapora ilişkin yaptığı açıklamada, göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.

Libyalıların, göçmenlerin ve mültecilerin fütursuzca körüklenen şiddet ve vahşetin ortasında kaldığını belirten Bachelet, "Uluslararası hukuk kapsamındaki suçlardan sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bachelet, geçen temmuzdaki saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada da Gözaltı Merkezi'nin koordinatlarının ve burada sivillerin barındığı bilgisinin çatışan taraflara iletildiğinin altını çizmiş, "Bu gerçek, saldırının kesin koşullara bağlı olarak bir savaş suçu anlamına gelebileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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