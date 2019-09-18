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18 Eylül 2019 Çarşamba 11:10:13 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:12:37

BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!

 

Yurtdışındaki kaçak FETÖ’cülerin kurduğu yayın organlarından olan Turkey Purge’in haberi örgütle BM arasındaki ilişkiyi deşifre etti. İnternet sitesinin “Moğolistan’da BM koruması altındaki 8 kişiye Kanada sığınma hakkı tanıdı” başlıklı haberinde Moğolistan’da bulunan ancak isimleri verilmeyen 8 FETÖ’cünün pasaportlarının kısa süre önce Türkiye tarafından iptal edildiğine değinildi. 

Moğolistan’dan Kanada’ya taşınan FETÖ’cüler BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sitesinde böyle yer aldı.
 
SAHA GÜVENLİK GÖREVLİSİ!
 
Türkiye yargısı tarafından FETÖ üyeliğiyle suçlanan ve Moğolistan’da yasal oturma izinleri olan FETÖ’cüler tutuklanıp geri gönderilebilecekleri korkusuyla Birleşmiş Milletler’e başvurarak koruma istedi. BM ofisinde kendilerinin darbe girişimiyle ilgileri olmadığını ve Türkiye’nin iddialarının haksız olduğunu iddia eden FETÖ’cülere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 31 Aralık 2019 tarihine kadar korunma hakkı sağladı ve Kanada’dan sığınma hakkı almalarına yardımcı oldu. FETÖ’cülerin Moğolistan’daki sığınma haklarının süresinin dolmasından önce BM, 8 örgüt üyesini ülkeden çıkarıp Kanada’ya ulaştırmak için tüm imkânları seferber etti. BM, FETÖ’cülerin yanına yolculuk boyunda eşlik edecek ‘BM Uzman Saha Güvenlik Görevlisi’ verdi.
 
İLK KEZ UYGULANDI
 
Görevli Moğolistan’da buluştuğu 8 FETÖ’cünün önce ülkeden güvenli şekilde çıkmalarını sağladı. BM güvenlik görevlisi bununla da kalmayıp FETÖ’cülere yaklaşık 8 bin 250 kilometre boyunca refakat edip 11 Ağustos tarihinde Kanada’ya ulaşmalarını sağladı. İlk kez bir BM görevlisi binlerce kilometre boyunca FETÖ’cülerin kaçışını güvenlik altına almış oldu.  
 
TEHDİT ALTINDA SAYILDILAR
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) “Yeni Ülkeye İskân El Kitabı / Uluslararası Koruma Birimi” adlı belgesinde şartlar şöyle yer alıyor: “Yeni bir ülkeye iskân edilmesi için seçilen mülteciler bazı durumlarda şiddet eylemlerine karşı güçsüz olabildikleri için UNHCR ekibi bu durumlara karşı uyanık olmalı ve gerekli önleyici eylemleri almalıdır.” 
 
FİNANS YAPISINA OPERASYON
 
Samsun’da, FETÖ’ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 avro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler, FETÖ elebaşına ait kitaplar ele geçirildi. Bankasya’daki mevduatlarını artırdığı belirlenen 35 kişi için de gözaltı kararı çıkarıldı. Bu arada ByLock kullanıcısı firari eski emniyet müdürü Adem Dağdeviren, Ankara’da yakalandı.
 
FETÖ’NÜN YARGIDAKİ KİLİT İSMİNE 15 YIL 
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya’ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Çanakkale’de örgütün hücre evinde yakalanmıştı.      
 
ESKİ BAKAN TANIK OLDU
 
Bu arada eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un FETÖ yöneticiliğinden yargılandığı dava kapsamında tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Ergin’in 1,5 saat ifade verdiği belirtildi. 
 
(Akşam)

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