  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6670
  • Euro
    6,2819
  • Altın
    271,0030
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rum lider Anastasiadis'e Rus kara parasını aklama suçlaması Rum lider Anastasiadis'e Rus kara parasını aklama suçlaması
'AEK maçında görmeyeyim' 'AEK maçında görmeyeyim'
Avcı iplerini çekti Avcı iplerini çekti
Mitroglou Nantes’e Mitroglou Nantes’e
Falcao’da şafak 2 Falcao’da şafak 2
Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu
BM'den Afrika fillerinin hayvanat bahçelerine getirilmelerine yasak BM'den Afrika fillerinin hayvanat bahçelerine getirilmelerine yasak
Ersun Yanal: Şartlar ve koşullar değişti Ersun Yanal: Şartlar ve koşullar değişti
Sumudica: Daha önce kariyerimde böyle bir şeyle karşılaşmadım Sumudica: Daha önce kariyerimde böyle bir şeyle karşılaşmadım
Mehmet Özhaseki: Devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır Mehmet Özhaseki: Devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır
Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik'ten Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik'ten Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İzmir'de dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle iki mahalleye yaklaştı İzmir'de dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle iki mahalleye yaklaştı
ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması
Mahir Ünal'dan Gül ve Davutoğlu tepkisi: PKK'nın değil halkın desteğine talip olun Mahir Ünal'dan Gül ve Davutoğlu tepkisi: PKK'nın değil halkın desteğine talip olun
Trump ve Modi, Pakistan-Hindistan gerginliğini görüştü Trump ve Modi, Pakistan-Hindistan gerginliğini görüştü
Kıran Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat deposu bulundu Kıran Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat deposu bulundu
Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi kortej yürüyüşü
Başkan Yardımcısı Oktay: Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz Başkan Yardımcısı Oktay: Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
ABD'den orta ölçekli füze denemesi ABD'den orta ölçekli füze denemesi
"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici" "İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"
Kaptan Emre Belözoğlu'nun muhteşem dönüşü Kaptan Emre Belözoğlu'nun muhteşem dönüşü
Dışişlerinden Venezuela açıklaması Dışişlerinden Venezuela açıklaması
Karabük'te trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı Karabük'te trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:11:30 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:13:31

BM'den Afrika fillerinin hayvanat bahçelerine getirilmelerine yasak

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika fillerinin vahşi yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmelerini yasakladı.

BM'nin Cenevre Ofisi'nde Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye ilişkin Afrika fillerinin korunması için yapılan oylamada, 18 "hayır"a karşı, 46 ülke "evet" oyu kullandı, 19 ülke ise çekimser kaldı.

Oylamayla Afrika fillerinin vahşi yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmeleri yasaklandı.

Uluslararası İnsani Toplum Derneği (HSI), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "tekmelenen ve dövülen" fillere karşı işlenen zulmü durdurma sözü verdi.

Topluluğun vahşi yaşam programları ve politikası uzmanı Iris Ho, kararla sayısız filin doğal yaşam alanlarından kopartılmasının ve hayvanat bahçelerinde kötü koşullarda hapsedilmesinin önüne geçileceğini kaydetti.

ZİMBABVE'DEN ÇİN'E 100 YAVRU FİL

Öte yandan, Zimbabve'nin, 2012'den bu yana Çin'deki hayvanat bahçelerine 100 yavru fil ihraç ettiği biliniyor.  

Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve, hayvanat bahçelerine en çok vahşi fil ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Annelerinden zorla koparılan yavru fillerden bazılarının geçirdikleri travma sebebiyle telef olduğu ifade ediliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ