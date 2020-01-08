  • Bist 100
    112876
  • Dolar
    5,9305
  • Euro
    6,5945
  • Altın
    302,4230
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Öte Dünya' keşfedildi 'Öte Dünya' keşfedildi
Türkiye istediğini aldı! Hafter artık sahipsiz Türkiye istediğini aldı! Hafter artık sahipsiz
Oyuncu Buğra Gülsoy çocuk büyütmeyi öğreniyor Oyuncu Buğra Gülsoy çocuk büyütmeyi öğreniyor
Kerem Bürsin: Baraj güzel ama ben yokum Kerem Bürsin: Baraj güzel ama ben yokum
Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı
KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek
Soğuk hava yüz felcine neden oluyor Soğuk hava yüz felcine neden oluyor
Çocuğunuzu BETA'dan koruyun Çocuğunuzu BETA'dan koruyun
Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı
Reflüyle mücadelede 9 taktik Reflüyle mücadelede 9 taktik
Kova duygusal, ikizler macera peşinde Kova duygusal, ikizler macera peşinde
Hollywood yıldızı Michael Douglas Efes Antik Kent'inde Hollywood yıldızı Michael Douglas Efes Antik Kent'inde
BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı
Madonna en parlak olmak için Türk yüzüğü seçti Madonna en parlak olmak için Türk yüzüğü seçti
Başkan Erdoğan ile Vucic bir araya geldi Başkan Erdoğan ile Vucic bir araya geldi
Beşiktaş, Atiba ve Ljajic ile güldü Beşiktaş, Atiba ve Ljajic ile güldü
Duygu Sarışın, Çağatay sorulunca heyecanlandı Duygu Sarışın, Çağatay sorulunca heyecanlandı
Kubilay Aka ile Miray Daner barışıp lüks villaya taşındı Kubilay Aka ile Miray Daner barışıp lüks villaya taşındı
Sinemaya yerli yapım damgası Sinemaya yerli yapım damgası
Ramo’da yer alan usta oyuncu Macit Koper 'Durdu Baba' karakteriyle geliyor Ramo’da yer alan usta oyuncu Macit Koper 'Durdu Baba' karakteriyle geliyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran saldırısında hiçbir amerikalı zarar görmedi ABD Başkanı Donald Trump: İran saldırısında hiçbir amerikalı zarar görmedi
Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor Kuveyt resmi ajansı: Twitter hesabımız hacklendi, ABD birlikleri ülkeden çekilmiyor
Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü
AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 19:14:23 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:16:08

BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarının ardından gerginliğin azaltılması ve maksimum itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, taraflara diyalog ve uluslararası işbirliğinin yenilenmesi çağrısında da bulunarak, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız. Savaşın bedelini, her zaman olduğu gibi masum insanlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ