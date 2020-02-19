19 Şubat 2020 Çarşamba 18:59:05 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:02:53
BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı
ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib' deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
Ayrıntılar geliyor
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