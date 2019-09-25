BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

  • Bist 100
    101942
  • Dolar
    5,6904
  • Euro
    6,2560
  • Altın
    279,4270
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı 'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında?
30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında 30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında
Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor
2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman? 2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman?
Diyarbakır annelerine 81 ilden destek Diyarbakır annelerine 81 ilden destek
Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı
Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı
Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor
Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi
AB, ilk başsavcısını belirledi AB, ilk başsavcısını belirledi
"Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor" "Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor"
Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?
Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi
İl il 'kooperatifçilik' dersi İl il 'kooperatifçilik' dersi
7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı 7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı
Tanpınar’dan vefa kitabı: “Yahya Kemal” Tanpınar’dan vefa kitabı: “Yahya Kemal”
MSB: F-16'lar Fırat’ın doğusunda uçuş icra etti MSB: F-16'lar Fırat’ın doğusunda uçuş icra etti
Balıkçıların 'balon balığı' tedirginliği Balıkçıların 'balon balığı' tedirginliği

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:13:25 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:13:54

BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

Birleşmiş Milletler Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran ilinin Es-Sevad bölgesine pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Ed-Dali vilayetine bağlı El-Fahir bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Grande, saldırıların dünya liderlerinin BM Genel Kurulunda toplandığı sırada düzenlenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Grande, BM ile ortak çalışan sivil savunma heyetlerinin, Yemen'de 2019'un başından bu yana 700'den fazla sivilin öldüğünü, bin 600 sivilin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

BM Koordinatörü Grande, açıklamasında saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.

Buna karşın Husiler, Amran ve Dali'ye düzenlenen saldırılardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ