BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Yemen'de BM'ye ait 34 yardım programından sadece 3'ü için tüm yıllık fon bulunduğunu, bazılarının ise fon yetersizliği nedeniyle durdurulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Donör ülkelerce geçen şubatta Yemen'e 2,6 milyar dolar yardım sözü verilmesine rağmen, bu taahhüdün yarısından azının toplanabildiğini bildiren Grande, ''Hayati öneme sahip 22 yardım programı finanse edilmezse iki ay içinde kapanacak. Taahhüt edilen fonlara ihtiyacımız var, para gelmezse insanlar ölecek." ifadesini kullandı.

"Binlerce sağlık çalışanı finansal destek alamıyor"



BM'nin geçen mayısta aşı kampanyalarının çoğunu durdurmak zorunda kaldığını vurgulayan Grande, binlerce sağlık çalışanın artık finansal destek alamadığını, yardım yapılan 14 güvenli ev, 4 akıl sağlığı merkezinin ve bir su arıtma tesisinin kapandığını aktardı.

Grande, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'de en büyük insani yardım operasyonu yürütülüyor. Yemen'de milyonlarca insan kendi suçları olmamasına rağmen çatışmaların kurbanı ve hayatta kalmak için bize güveniyor. Bu durumdan utanç duyuyoruz. Bir ailenin gözünün içine bakıp 'yardım edecek paramız yok' demek içler acısı."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

(AA)