BM: Yemen’de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı

BM’nin yayımladığı raporda, Yemen’in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 40 kişi hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı kaybedildi.

Aden’deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.

Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdiğini bildirilmişti. BM, Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere Aden’deki olanların endişe verici olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün saat 1:00’den itibaren ateşkesi ilan etmiş ve Yemen’deki Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçlerin kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri için çağrı yapmıştı.

Bu sabah Arap Koalisyon, BAE Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçlerin mevzilerini vurduğu belirtildi.

(İHA)