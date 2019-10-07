BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz

ABD'nin, 'Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından yapılacak operasyona destek vermeyeceği' yönündeki açıklamasının ardından gözler sınıra çevrilirken, Birleşmiş Milletler'den (BM) konuyla ilgili açıklama geldi.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi. Operasyonun sonuçlarıyla ilgili 'cevaplanmamış' çok fazla soru olduğunu vurgulayan Moumtzis, sahadaki tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtti.