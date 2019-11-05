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05 Kasım 2019 Salı 15:48:36 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:49:35

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Fenton: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları olumlu şekilde ilerliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Fenton, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının olumlu şekilde ilerlediğini belirterek, "Özel Temsilci Pedersen, toplantıların gidişatından mutlu." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 150 üyenin katılımıyla geçen çarşamba başlayan ve cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümünün ardından dün ikinci tur görüşmeleri başladı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri ikinci gün toplantıları için TSİ 11.20 sularında Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine geliyor.

Sırasıyla sivil toplum temsilcileri, muhalifler ve Suriye rejimine mensup yazım kurulunu, BM yetkilileri kapıda karşıladı.

"Pek çok konuda anlaşmaya varıldı"

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komite çalışmalarının olumlu ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Fenton, bir haftadan kısa bir zamanda, Pedersen'in toplantılara ilişkin belirlediği "davranış ve protokol kuralları" konusunda tarafların anlaşmaya vardıklarının altını çizdi.

Muhalif, sivil toplum kuruluşları ve rejim temsilcilerinden oluşan 45 kişilik yazım kurulunun belirlenmesinde ve gelecek toplantıların gündemlerine ilişkin de tarafların anlaştığını vurgulayan Fenton, "Toplantılar olumlu şekilde ilerliyor. Kısa bir zaman içinde pek çok konuda anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Fenton, Pedersen'in Anayasa Komitesi toplantılarından beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin ise "Özel Temsilci Pedersen, toplantıların gidişatından mutlu." dedi.

Muhalifler de olumlu mesaj vermişti

Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, dün yaptığı açıklamada, olumlu mesajlar vermişti.

Bahra, dün yapılan toplantının iyi geçtiğini belirterek, yeni anayasanın oluşumuna ilişkin izlenecek metot ve toplantı gündemi hakkında yazım kurulundaki tüm tarafların mutabakata vardığını aktarmıştı.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

(AA)

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