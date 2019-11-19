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19 Kasım 2019 Salı 16:38:12 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 16:38:57

BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler, Sahel bölgesindeki insani krizin giderek derinleştiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika'nın Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer'de insani krizin giderek derinleştiği ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Dünya, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in içinde olduğu merkez Sahel bölgesinde tırmanan insani krizin boyutlarını tam olarak kavrayamadı." dedi.

Verhoosel, silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar, nüfusun yerinden edilmesi, açlık ve yaygın yoksulluğun bölgede insani krizi tetiklediğinin altını çizerek, "Sahel'de açlıkla mücadele etmek için şimdi harekete geçmezsek, tüm bir nesil risk altında kalacak." uyarısını yaptı.

Sahel genelinde 20 milyon kişinin çatışmalardan etkilenen alanlarda yaşadığına dikkati çeken Verhoosel, bölge ülkelerinde halen 860 bin kişinin güvenlik kaygılarıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Verhoosel, yerinden edilen kişilerin yanı sıra 270 bin kişinin de mülteci konumuna düştüğünü, Mali'de 187 bin 140, Burkina Faso'da 26 bin 100 ve Nijer'de ise 56 bin mülteci olduğunu belirtti.

Silahlı gruplar arasındaki çatışmaların tarımı ve ekonomiyi tahrip ettiğine ve çatışmalardan etkilenen alanlarda neredeyse üç çocuktan birinin okula gidemediğine işaret eden Verhoosel, bu yıl söz konusu 3 ülkede yaklaşık 2, 5 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Burkina Faso'daki sivil ölümler dört kat arttı

Verhoosel, özellikle Burkina Faso'da çatışmalarda keskin bir artış olduğunu, bu yılın ilk yarısındaki şiddet olaylarının sayısının 2018'in tamamını geçtiğini, geçen yıla göre bu yıl 4 kat fazla sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ülkenin üçte birinde çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaşan Verhoosel, yaklaşık 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Nijer'de bir milyon 17 bin, Burkina Faso'da 687 bin 458 ve Mali'de de 553 bin 770 kişinin gıda güvensizliği yaşadığının altını çizen Verhoosel, WFP'nin bu insanlara acil gıda yardımı ulaştırılabilmesi için 150 milyon dolar fona ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

(AA)

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