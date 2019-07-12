BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda hesap verebilirliğinin sağlanamasının "işgalci gücü daha fazla Filistin toprağını ilhak etmeye teşvik ettiği" uyarısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, Ürdün'ün başkenti Amman'da sürdürdüğü bir haftalık temasların ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin ve İsrail'den insan hakları kuruluşlarının temsilcilerinin, hükümet ve BM yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Lynk, "işgalci gücün" kendisinin bir kez daha Filistin topraklarına girmesini reddettiği için görüşmeleri Amman'da yapmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Lynk, "Bu reddetme, İsrail'in bir BM üyesi olarak BM insan hakları uzmanlarıyla tam olarak iş birliği yapma zorunluluğu ilkesine aykırıdır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in tutumu modern uluslararası hukuka bir hakarettir"

İşgal altındaki Filistin topraklarının genelinde İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerinin hesap verebilirliğinin sağlanamamasına tepki gösteren Lynk, bu durumun "işgalci bir güç" olarak İsrail'i daha fazla Filistin toprağını ilhak etmeye teşvik ettiği uyarısını yaptı.

Lynk, BM'nin defalarca Doğu Kudüs'ün ilhakının hukuksuz ve İsrail yerleşimlerinin gayrimeşru olduğunu ve İsrail'in uluslararası sözleşme ve yasalara aykırı olarak Filistin halkının insan haklarını ihlal ettiğini belirttiğini anımsatarak, "İsrail’in 52 yıllık işgale ilişkin tutumu modern uluslararası hukuka bir hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Raportör Lynk, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in yaptığı ihlallerden dolayı sorumlu tutulmasının "tam zamanı" olduğunu kaydetti.

(AA)