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25 Ekim 2019 Cuma 13:11:12 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:12:08

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, "Türkiye'de muazzam bir destek söz konusu sığınmacılara karşı. Suriye ve diğer ülkelerden 5 milyon sığınmacı söz konusu. Bu yalnızca milli değil uluslararası bir mesele." dedi.

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'de sığınmacılara karşı muazzam ve inanılmaz bir desteğin söz konusu olduğunu belirterek, "Sadece Suriye'den gelen değil, tabii en yüksek rakam bu tarafta ancak Suriye ve diğer ülkelerden 5 milyon sığınmacı söz konusu. Bu yalnızca milli değil, uluslararası bir mesele." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" ana temasıyla Kartepe'deki bir otelde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, şehircilik ve mutlu şehir kavramlarının zirvede ele alınacak olmasının önemine işaret ederek, çıkacak sonuçların Türkiye'ye, bölgesine ve bütün dünyaya katkı sunacağını söyledi.

Dünya tarihinde bazı kaçınılmaz olaylar yaşandığını dile getiren Rodriguez, kadim zamanlardan sanayileşme dönemine, sonrasına ve bugüne kadar bazı meselelerin hala etkisini hissettirmekte olduğunu kaydetti.

Rodriguez, nüfusun ciddi bir şekilde artacağına ve bunun bütün insanları etkileyeceğine dikkati çekerek, "Tabii ki insanoğlu olarak bazı güçlüklerle karşı karşıyayız. Kültürlerin çatışması, toplumun ve aidiyet hissinin azalması hatta insanın kendini daha az mutlu hissediyor olması bazı şehir ortamlarında ne yazık ki yaşanan olaylar. Eminim ki bu zirve bunların hepsini detaylıca masaya yatıracaktır." diye konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

Birkaç sene önce ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hayata geçirebilmeleri adına onlara yardımcı olduklarına işaret eden Rodriguez, "Pek çok görüşme gerçekleştirdik ve nihayetinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dahi yeterli olmayacağına kanaat getirdik. Bunlar elbette mihenk taşları olarak hepimize etki edecektir ancak önümüzdeki yol bundan çok daha uzun ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rodriguez yine de bu hedeflerin sosyal ve çevresel bazda öncelikleri belirlemede kendilerine ışık tuttuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya çapında bir kabul gördü bu hedefler, böylesi bir şey dünya tarihinde hiç yaşanmamıştı. İşte bu yüzden önemi büyüktü. Dünya tarihinde ilk defa bu nesil yoksullukla mücadele ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için ortaya bir çaba koymakta. Eminim ki bununla birlikte iklim değişikliği ve küresel ısınma karşısında da riskleri azaltma ve sorunları ortadan kaldırma adına önemli adımlar atacağız."

"Bu yalnızca milli değil, uluslararası bir mesele"

Türkiye'yle ilgili de bazı detaylara değinmek istediğini belirten Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçirdiğim süre zarfında şöyle deneyimlerin oldu; Türkiye'de muazzam ve inanılmaz bir destek söz konusu sığınmacılara karşı. Sadece Suriye'den gelen değil, tabii en yüksek rakam bu tarafta ancak Suriye ve diğer ülkelerden 5 milyon sığınmacı söz konusu. Bu yalnızca milli değil uluslararası bir mesele. Elbette göç, sebebi ne olursa olsun, çatışmadan kaçmak, daha iyi fırsatlar bulmak, şehircilikle benzerdir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerine, çabalarına ve en ihtiyaç duyan kitlelere ulaşma niyetinden dolayı kendisine teşekkürlerimi iletmek isterim. Türkiye'nin çabaları elbette uluslararası seviyede de görülmekte, fark edilmekte ve ortaya koyduğu insani yardımlar herkes tarafından fark edilmektedir."

Rodriguez, 11. Kalkınma Planı'nda da şehirciliğin öneminin farkında olunduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda tabii ki hedefler belirlenmelidir. Nüfus konusunda şehirler ve şehir yetkilileriyle birlikte çalışılması gerekmektedir. Bu noktada eminim ki çok daha fazlası yapılacaktır. BM'nin Türkiye'ye sunduğu destekler çerçevesinde de bu konu üzerinde çalışacağız." dedi.

(AA)

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