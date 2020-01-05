BM Libya Özel Misyonu darbeci Hafter'in askeri okul saldırısını kınadı
BM Libya Özel Misyonu, darbeci asker Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'ta askeri okula düzenlediği 30 öğrencinin ölümüne sebep olan hava saldırısını kınadı.
Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde sürekli artış gösteren askeri operasyonların, Libya'da durumları daha kompleks hale dönüştürdüğü ve siyasi sürece dönüş fırsatlarını tehdit ettiği belirtildi.
Okullar ve hastaneler gibi sivillere uzanan gelişigüzel bombardımanların sürekli artmasının "savaş suçu" sınıfına yükselme ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Suçlular er ya da geç mutlaka cezalandırılacak." ifadeleri kullanıldı.
Saldırının kınandığı açıklamada, ölenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.
Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Şevikat, dün özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için artık Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'na güvenmediğini söylemişti.
AA
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