  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Everton ve Monaco'nun ardından Lyon da Seri için devreye girdi Everton ve Monaco'nun ardından Lyon da Seri için devreye girdi
Ömer Çelik'ten 'şehit cenazesi' ile ilgili iddialara yanıt geldi Ömer Çelik'ten 'şehit cenazesi' ile ilgili iddialara yanıt geldi
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılma şansları yok Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılma şansları yok
Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek
İran'dan savaş ilanı! Kırmızı bayrağı çektiler İran'dan savaş ilanı! Kırmızı bayrağı çektiler
Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Galatasaray Doğa Sigorta evinde Gaziantep Basketbol'u rahat geçti Galatasaray Doğa Sigorta evinde Gaziantep Basketbol'u rahat geçti
Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi
BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili 'yasallık' sorularını yanıtlamadı BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili 'yasallık' sorularını yanıtlamadı
2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü... 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü...
Diyarbakır'da büyük vurgun... 'Çiftlik kuracağız' diye geldiler, dolandırdılar Diyarbakır'da büyük vurgun... 'Çiftlik kuracağız' diye geldiler, dolandırdılar
Dayanılmaz evlat acısı çeken Diyarbakır anneleri 124. gündür nöbette Dayanılmaz evlat acısı çeken Diyarbakır anneleri 124. gündür nöbette
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde
Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor
Sırp Bakan Mihajlovic: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı Sırp Bakan Mihajlovic: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı
Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü
Dilenci kadının mal varlığı şaşkına çevirdi! 3 ev, 2 iş makinesi... Dilenci kadının mal varlığı şaşkına çevirdi! 3 ev, 2 iş makinesi...
Dört Hintli astronot Rusya'da eğitim görecek Dört Hintli astronot Rusya'da eğitim görecek
Ankara'da çaldığı tekerlekli sandelyeyi bir süre sonra yerine koyan hırsız serbest bırakıldı Ankara'da çaldığı tekerlekli sandelyeyi bir süre sonra yerine koyan hırsız serbest bırakıldı
Ankara'da gerçekleşen hırsızlık hikayesi! Zanlı serbest bırakıldı Ankara'da gerçekleşen hırsızlık hikayesi! Zanlı serbest bırakıldı
Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye Bıçaklanıp, başı taşla ezilen Pınar cinayetinde, 2 sanığa tahliye
BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı
TSE'den ihracatçıya küresel pazarda 'belgeli' destek TSE'den ihracatçıya küresel pazarda 'belgeli' destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 18:05:45 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:07:07

BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili 'yasallık' sorularını yanıtlamadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuka göre, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde yasaların ihlali olup olmadığı konusundaki soruları cevapsız bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yasal durum konusunda yorum yapmadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak, BM Genel Merkezinde yapılan günlük basın toplantısında, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuka göre, Süleymani'nin öldürülmesinde yasaların ihlali olup olmadığı konusunda soruları cevapsız bıraktı.

Hak, Genel Sekreter Antonia Guterres'in konuyla ilgili ABD Daimi Temsilcisi Kelly Kraft ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, taraflar arasında yoğun görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

Guterres'in, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili sürecin hukuki tutarlılığı veya ihlalini hukuk danışmanlarından açıklığa kavuşturup kavuşturmayacağına ilişkin Haq, Genel Sekreter Sözcülüğünden sabah yapılan yazılı açıklama dışında bir yorum yapmayacağını ekledi.

"BM'nin bir adım atması için bundan daha zorlayıcı bir zaman yok"
Öte yandan, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da Guterres'in Körfez'deki gerginlikle ilgili yaptığı açıklamaya Twitter'dan yorum yaptı.

Paylaşımına, Guterres'i ve 3. Dünya Savaşı (#WWIII) etiketini de iliştiren Callamard, "BM ve liderliğinin adım atması için bundan daha zorlayıcı bir zaman yok. Bu açıklama yeterince işaret etmiyor. Yasal araçlara ve platforma sahipsiniz. Lütfen onları kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Sözcülüğünden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, isim vermeden, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili endişeler dile getirilmişti.

Açıklamada, Guterres'in Körfez'deki son gerginlikten ciddi şekilde endişelendiği vurgulanarak, "Bu, liderlerin azami derecede kendilerini frenlemeleri gereken bir zamandır. Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz." ifadelerine yer verilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ