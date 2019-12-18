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18 Aralık 2019 Çarşamba 17:16:01 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:17:01

BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in özel danışmanı Rochdi, İdlib'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca sivilin ölümüne yol açan "hava bombardımanları ve varil bombalı saldırıları" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, isim vermeden Beşşar Esed rejiminin dün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivilin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Çatışan tarafların, pek çok kez sadece meşru askeri hedefleri vuracakları yönündeki verdikleri güvencelere rağmen, sağlık ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıları devam ediyor." ifadesini kullanan Rochdi, tüm tarafları sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara derhal son verme ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Rochdi, "Terörle mücadele operasyonlarının, sivillerin korunması sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağına" vurgu yaparak, Esed rejimi ve destekçilerinin "terörizm" bahanesiyle İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarını, üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Danışman Rochdi, son günlerde İdlib'e yönelik aralarında çocuk ve kadının da bulunduğu onlarca sivilin ölümüne yol açan "hava bombardımanları ve varil bombalı saldırıları" da dahil bölgede tırmanışa geçen şiddeti kınadı.

İdlib'deki insanların pek çok zorluklarla karşılaştığını anlatan Rochdi, buradaki sivillerin bazılarının neredeyse 10 kez yerinden edildiğini, kampların aşırı kalabalık olduğunu ve zorlu kış koşullarının da yaşamı olumsuz etkilediğini kaydetti.

22 sivil hayatını kaybetmişti

Dün, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçleri, dün öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirmişti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Bidama'da 6, Maasaran'daki pazar yerinde 7, Kenayes'de 1 ve Tel Minnis'de 8 olmak üzere 22 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

(AA)

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